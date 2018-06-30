Соболенко уступила Возняцки в своем первом финале категории «Премьер»

Белорусская теннисистка на равных сражалась со второй ракеткой мира, но уступила со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Это стал первый финал на турнирах ВТА категории «Премьер» в карьере Арины, занимающей 45-ю позицию в рейтинге WTA, и третий проигранный подряд финал ВТА.

«17 сетов на одном турнире, не припомню такого в своей жизни», — сказала Арина после матча. Она пообещала приехать в Истбурн в следующем году.

По пути к финалу белоруска победила американку Сачии Викери (82 место в рейтинге), немку Юлию Гергес (13), бельгийку Элизу Мертенс (15), чешку Каролину Плишкову (7) и польку Агнешку Радваньску (31). Победа над Плишковой стала у Арины первой над теннисисткой из топ-10.