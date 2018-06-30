В МГТУ неизвестный напал с ножом на преподавателя
Злоумышленник подкараулил 28-летнего преподавателя московского университета имени Баумана в туалете на четвертом этаже.
Первый удар был нанесен в живот, второй пришелся в плечо, сообщает
Жертве нападения удалось выбежать из помещения в коридор, где ему пришли на помощь. Преподавателя госпитализировали в тяжелом состоянии. У него обнаружили ранения печени и кишечника. Когда он пришел в себя после наркоза, то сказал, что не узнал нападавшего.
Злоумышленнику удалось скрыться.
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