В МГТУ неизвестный напал с ножом на преподавателя

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Злоумышленник подкараулил 28-летнего преподавателя московского университета имени Баумана в туалете на четвертом этаже.

Первый удар был нанесен в живот, второй пришелся в плечо, сообщает REN.tv.

Жертве нападения удалось выбежать из помещения в коридор, где ему пришли на помощь. Преподавателя госпитализировали в тяжелом состоянии. У него обнаружили ранения печени и кишечника. Когда он пришел в себя после наркоза, то сказал, что не узнал нападавшего. 

Злоумышленнику удалось скрыться.

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Тэги: МГТУ российский вуз нападение с ножом нападение на преподавателя ножевое ранение Город: Москва

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