В МГТУ неизвестный напал с ножом на преподавателя

Злоумышленник подкараулил 28-летнего преподавателя московского университета имени Баумана в туалете на четвертом этаже.

Первый удар был нанесен в живот, второй пришелся в плечо, сообщает REN.tv .

Жертве нападения удалось выбежать из помещения в коридор, где ему пришли на помощь. Преподавателя госпитализировали в тяжелом состоянии. У него обнаружили ранения печени и кишечника. Когда он пришел в себя после наркоза, то сказал, что не узнал нападавшего.

Злоумышленнику удалось скрыться.