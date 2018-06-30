В Молдове убили сына бывшего депутата и посла в России

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В одной из квартир на кишиневской улице Василия Лупу произошла ссора между двумя молодыми людьми: 32-летний хозяин трижды выстрелил в 30-летнего гостя, который погиб на месте.

Убитым оказался Теодор Цэрану, сын известного политолога, бывшего посла Молдовы в России, депутата первого парламента Молдовы Анатолия Цэрану, сообщает NV.ua.

Стрелявший молодой человек задержан на 72 часа. Проводится следствие, прокуроры обратились в суд с требованием о предварительном аресте на 30 суток.

Хозяин квартиры владел оружием на законных основаниях. Оно было зарегистрировано на его имя.

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Тэги: убийство пистолет огнестрельное оружие посол депутат Персона: Теодор Цэрану Город: Кишинев

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