В Беларуси прекращают трансляцию более десятка иностранных телепрограмм

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Операторы электросвязи вовремя не обратились в Министерство информации за продлением разрешений на их распространение.

Прекращается распространение телепрограмм CBS Drama, Е!, Universal Channel, «Бестселлер+», «Боец», «Киносоюз», «СТРАНА», «ТВ-3 Россия», «HD Кино 2», Luxury World и «Инва Медиа ТВ», сообщается на сайте Министерства.

В соответствии с постановлением Совета Министров, оператор электросвязи обязан обратиться с заявлением о выдаче необходимого разрешения не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения его срока действия.

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Тэги: Министерство информации телепрограмма

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