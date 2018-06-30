ЧМ-2018. Уругвай выиграл у Португалии в матче 1/8 финала

Сборная Уругвая стала четвертьфиналистом проходящего в России чемпионата мира по футболу.

30 июня в Сочи южноамериканская команда обыграла сборную Португалии — 2:1 (1:0, 1:1).

Победу уругвайцам принес дубль Эдинсона Кавани (7-я и 62-я) минута. Во втором тайме Кавани получил травму и был заменен. Гол португальцев на счету Пепе (55).

В четвертьфинале 6 июля в Нижнем Новгороде Уругвай встретится с Францией, которая в 1/8 финала выбила из турнира Аргентину — 4:3.