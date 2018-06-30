Лукашенко принял участие в Республиканском балу выпускников вузов

30 июня в Минске прошел Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования. Перед участниками бала выступил президент Беларуси.

Александр Лукашенко вручил лучшим выпускникам и преподавателям специальные листы об объявлении Благодарности президента, памятные подарки и цветы.

Глава государства пожелал выпускника быть сильными и верить в себя, «хотя бы как я верю в вас».

«Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше. Человек, живущий без цели, ничего не достигнет — ни успехов в карьере, ни материального положения, да и Родине он, наверное, мало будет полезен. Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Искренне желаю, чтобы оправдались ваши надежды и ожидания от взрослой жизни», — сказал официальный лидер.

Лукашенко также выразил благодарность преподавателям. «Не зря говорят, что учитель и ученик растут вместе. Вы действительно вместе прожили эти годы. Пройдя тернистый, но увлекательный путь в мир новых знаний, умений, опыта, стали мудрее и, я уверен, внутренне богаче. Теперь ваши дороги — преподавателей и студентов — расходятся. Вчерашних студентов педагоги и родители передают в руки самого строгого и требовательного учителя, имя которому — жизнь», — сказал президент Беларуси.

Он отметил, что самостоятельность, «к которой так стремятся юные сердца», идет рука об руку с «жесточайшей ответственностью».

«Это не мои требования, и даже не государства. Это требования самой жизни. Вам решать — брать ли этот груз с собой в дорогу или пойти по жизни налегке. Уверен, ваших знаний, умений, характера хватит, чтобы сделать правильный выбор», — сказал Лукашенко.