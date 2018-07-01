Флот «Белавиа» пополнился еще одним самолетом Embraer-195

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29 июня в Национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer-195 в новой ливрее «Белавиа» с завода-изготовителя в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус.

 

 

Прибывший Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе. Самолет планируется использовать почти на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании.

Это уже третий самолет, который авиакомпания «Белавиа» получило в рамках договора с авиастроительной компанией «Эмбраэр», подписанного в июня 2017 года. В апреле в Минск прибыл Embraer-175, а в мае — первый Embraer-195.

Авиакомпания приобрела эти самолеты в собственность за счет кредитов Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития.

За последние пять лет благодаря обновлению воздушного флота «Белавиа» средний возраст самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией, снизился до 14 лет.

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Тэги: Embraer Белавиа

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