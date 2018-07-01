Видеофакт. Футболисты сборной России пообещали болельщикам «умирать» в сегодняшнем матче с испанцами

/ Спорт
Просмотров: 305 Комментариев: 0

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам. Запись опубликована в Twitter-аккаунте национальной команды, сообщает lenta.ru.

Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru

Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили россиян за поддержку во время группового этапа и пообещали «выложиться на 100 процентов в предстоящем тяжелом матче. Поддерживайте нас, и мы будем радовать вас», — заявил Зобнин.

Черышев, в свою очередь, пообещал «идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами».

 

 

29 июня нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что победа над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сопоставима с чудом. Он заявил, что он вместе с командой «будут умирать на поле», чтобы показать результат.

Встреча с командой Испании состоится 1 июля в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Роман Зобнин Юрий Газинский Денис Черышев Илья Кутепов Артем Дзюба Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Нальют ли болельщикам ЧМ по футболу белорусского пива

Нальют ли болельщикам ЧМ по футболу белорусского пива

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте