Сто мотоциклистов проедут сегодня парадом по минским улицам

/ Общество
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В честь Дня Независимости по улицам Минска и столичного района в воскресенье, 1 июля, проедет торжественный мотопарад «Победа».

Фото: архив БелаПАН

Его участники — а в колонне будет сто байкеров из мотоклуба «Жизнь в движении» — стартуют в 12:00 от спортивно-оздоровительной базы «Олимпиец».

Маршрут мотопарада пройдет по ул. Тимирязева, пр. Пушкина и ул Притыцкого. В сквере на пересечении ул. Якубовского и Бурдейного байкеры совершат остановку возле памятника, посвященного маршалу Якубовскому и танкистам. Здесь все желающие смогут поближе познакомиться с «железными конями», сфотографироваться рядом с красавцами-мотоциклами и их хозяевами. В 13:00 состоится возложение цветов в память об освободителях Беларуси от нацизма.

Затем колонна по ул. Притыцкого и МКАД направится обратно в сторону «Олимпийца».

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Тэги: мотопарад победа Город: Минск

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