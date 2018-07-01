«Обобрали до трусов!»: полуголые россиянки протестуют против пенсионной реформы

Активистки Демократической коалиции Ростовской области РФ запустили флешмоб #ТрусЫПротеста.

Фото: bloknot.ru

Акцию против повышения пенсионного возраста и НДС провели участницы Демократической коалиции Ростовской области, сообщает bloknot.ru . Особенность пикета была в том, что девушки вышли на него голыми, прикрывая интимные части тела плакатами с лозунгом «Обобрали до трусов».

Митинг коалиции проводить запретили, поэтому активистки решили устроить одиночные пикеты.

«Нас обворовывают. Поэтому мы провели одиночные пикеты отчаяния и безысходности. Правительство повышает пенсионный возраст и НДС. Растут цены на бензин, повышаются госпошлины, вверх с 1 июля идут цены на коммуналку. Друзья, нас обобрали до трусов», — рассказала член коалиции, экс-руководитель ростовского штаба Ксении Собчак Анастасия Шевченко.

Девушки призвали всех присоединиться к флешмобу и выкладывать в социальные сети фото с тегом #ТрусЫПротеста.