Во время остановки на М1 дальнобойщик услышал чьи-то голоса в опломбированном прицепе…

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Ехавший 29 июня из Черногории в Минск дальнобойщик, остановившись на заправке возле Барановичей на трассе М1, к своему изумлению, услышал в грузовом отсеке мужские голоса. Поскольку груз был опломбирован, он не имел права вскрывать прицеп. Водитель позвонил в милицию.

Фото: ndn.info

Приехавшие сотрудники РОВД обнаружили в полуприцепе нелегальных мигрантов. На территории Венгрии они забрались в фуру, рассчитывая попасть в другую страну ЕС, а оказались в Беларуси, пишет портал sb.by.

Задержанные двое мужчин переданы пограничным службам, по факту незаконного пересечения границы проводится проверка.

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Тэги: задержание нелегальных мигрантов Город: Минск Барановичи

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