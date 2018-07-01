Во время остановки на М1 дальнобойщик услышал чьи-то голоса в опломбированном прицепе…

Ехавший 29 июня из Черногории в Минск дальнобойщик, остановившись на заправке возле Барановичей на трассе М1, к своему изумлению, услышал в грузовом отсеке мужские голоса. Поскольку груз был опломбирован, он не имел права вскрывать прицеп. Водитель позвонил в милицию.

Фото: ndn.info

Приехавшие сотрудники РОВД обнаружили в полуприцепе нелегальных мигрантов. На территории Венгрии они забрались в фуру, рассчитывая попасть в другую страну ЕС, а оказались в Беларуси, пишет портал sb.by .

Задержанные двое мужчин переданы пограничным службам, по факту незаконного пересечения границы проводится проверка.