Белгидромет: грядущей ночью и утром 2 июля — сильные дожди по западной половине страны

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О сильном дожде по западной половине страны ночью и утром 2 июля предупредил Белгидромет.

Фото: pixabay.com

В Минске сильный дождь ожидается ночью.

Накануне синоптики разослали штормовое предупреждение о продолжительных сильных дождях во многих районах и Минске днем 1 июля, однако пока в столице (на 13.25) сильных осадков нет, дождь был средней интенсивности и шел с перерывами. С юго-востока приближается зона умеренных осадков.

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Тэги: прогноз синоптиков сильные дожди Город: Минск

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