Белгидромет: грядущей ночью и утром 2 июля — сильные дожди по западной половине страны

О сильном дожде по западной половине страны ночью и утром 2 июля предупредил Белгидромет.

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В Минске сильный дождь ожидается ночью.

Накануне синоптики разослали штормовое предупреждение о продолжительных сильных дождях во многих районах и Минске днем 1 июля, однако пока в столице (на 13.25) сильных осадков нет, дождь был средней интенсивности и шел с перерывами. С юго-востока приближается зона умеренных осадков.