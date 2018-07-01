Противники аккумуляторного завода снова кормят голубей на площади в Бресте

Более 60 противников строительства аккумуляторного завода около полудня 1 июля вновь собрались на площади Ленина в Бресте. Они стояли группами, кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия. Рядом проходил День вышиванки, организованный местными властями.

Фото: brest.greenbelarus.info

По мнению протестующих, своими действиями они подвигли горисполком активнее использовать площадь для проведения массовых мероприятий.

Встречи противников завода проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.

Сегодня собравшиеся обсуждали решение, вынесенное 27 июня судом Московского района Бреста, об отказе в иске врачу-неврологу Татьяне Фесиковой к Брестской центральной городской больнице. Врач через суд добивалась восстановления на работе в больнице, просила взыскать деньги за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в 500 рублей. 29 апреля Фесикова выступила на санкционированном властями митинге «Брестчанки против свинца». Врач заявила, что не существует безопасных доз свинца, а чиновники, которые не слышат более 38 тыс. человек, выступающих против строительства аккумуляторного завода под Брестом, уготовили жителям города и его пригорода «мину замедленного действия, экологическую катастрофу».

«Остановитесь, одумайтесь! Вы обязаны нас защищать, а не уничтожать», — призвала власти Фесикова.

На следующий день после митинга Фесиковой позвонили из Брестской центральной городской больницы и сказали, чтобы 1 мая она не выходила на дежурство. 2 мая главный врач больницы сообщил Фесиковой, работающей по совместительству на полставки в отделении неврологии, что ее увольняют. На ее место будет принят врач, для которого эта работа будет являться основной. 4 мая Фесикову уволили.

Собравшиеся на площади отмечали, что Фесикову уволили за активную гражданскую позицию в связи со строительством под Брестом аккумуляторного завода. На момент увольнения в отделении, где она работала, были свободными 1,75 ставки врача-невролога, распределенные между сотрудниками отделения. Фесикова работала в центральной городской больнице с 2002 года; до 2008 года — на полную ставку, затем на полставки внешним совместителем. Претензий к ее работе не было.

По мнению жительницы города Елены, присутствовавшей на суде, Фесикова должна обратиться в вышестоящую инстанцию, поскольку решение районного суда «шито белыми нитками». Протестующая Ирина заявила, что чиновники пытаются таким образом запугать противников строительства завода, однако у них, наоборот, открывается второе дыхание.

«Люди настроены решительно. Завод не будет работать, даже если его построят. Люди добьются его закрытия», — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

Кроме того, 11 мая на имя Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 3.226 человек.

24 июня противники строительства аккумуляторного завода решили по выходным дням продолжить в Бресте уличный сбор подписей за отставку местных чиновников в связи с утратой доверия. В этот день сбор проходил в трех местах, 30 июня — в четырех.

Активисты подавали заявки на проведение в Бресте ряда акций против строительства аккумуляторного завода. Брестский горисполком санкционировал только одну: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца» на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.