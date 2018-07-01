Противники аккумуляторного завода снова кормят голубей на площади в Бресте
Более 60 противников строительства аккумуляторного завода около полудня 1 июля вновь собрались на площади Ленина в Бресте. Они стояли группами, кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия. Рядом проходил День вышиванки, организованный местными властями.
По мнению протестующих, своими действиями они подвигли горисполком активнее использовать площадь для проведения массовых мероприятий.
Встречи противников завода проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.
Сегодня собравшиеся обсуждали решение, вынесенное 27 июня судом Московского района Бреста, об отказе в иске врачу-неврологу Татьяне Фесиковой к Брестской центральной городской больнице. Врач через суд добивалась восстановления на работе в больнице, просила взыскать деньги за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в 500 рублей. 29 апреля Фесикова выступила на санкционированном властями митинге «Брестчанки против свинца». Врач заявила, что не существует безопасных доз свинца, а чиновники, которые не слышат более 38 тыс. человек, выступающих против строительства аккумуляторного завода под Брестом, уготовили жителям города и его пригорода «мину замедленного действия, экологическую катастрофу».
«Остановитесь, одумайтесь! Вы обязаны нас защищать, а не уничтожать», — призвала власти Фесикова.
На следующий день после митинга Фесиковой позвонили из Брестской центральной городской больницы и сказали, чтобы 1 мая она не выходила на дежурство. 2 мая главный врач больницы сообщил Фесиковой, работающей по совместительству на полставки в отделении неврологии, что ее увольняют. На ее место будет принят врач, для которого эта работа будет являться основной. 4 мая Фесикову уволили.
Собравшиеся на площади отмечали, что Фесикову уволили за активную гражданскую позицию в связи со строительством под Брестом аккумуляторного завода. На момент увольнения в отделении, где она работала, были свободными 1,75 ставки врача-невролога, распределенные между сотрудниками отделения. Фесикова работала в центральной городской больнице с 2002 года; до 2008 года — на полную ставку, затем на полставки внешним совместителем. Претензий к ее работе не было.
По мнению жительницы города Елены, присутствовавшей на суде, Фесикова должна обратиться в вышестоящую инстанцию, поскольку решение районного суда «шито белыми нитками». Протестующая Ирина заявила, что чиновники пытаются таким образом запугать противников строительства завода, однако у них, наоборот, открывается второе дыхание.
«Люди настроены решительно. Завод не будет работать, даже если его построят. Люди добьются его закрытия», — заявил
Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.
Кроме того, 11 мая на имя Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 3.226 человек.
24 июня противники строительства аккумуляторного завода решили по выходным дням продолжить в Бресте уличный сбор подписей за отставку местных чиновников в связи с утратой доверия. В этот день сбор проходил в трех местах, 30 июня — в четырех.
Активисты подавали заявки на проведение в Бресте ряда акций против строительства аккумуляторного завода. Брестский горисполком санкционировал только одну: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца» на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.
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