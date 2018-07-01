Милиция задержала одну из самых активных защитниц Куропат Наталью Горячко

Примерно в 14.45 1 июля возле входа в развлекательный комплекс с рестораном «Поедем поедим» милиция задержала гражданскую активистку Наталью Горячко.

Наталья Горячко (в центре) во время пикетирования в Куропатах. Фото: Радыё Свабода

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев, Горячко находилась в Куропатах около 15 минут, после чего приехал микроавтобус, из которого вышли три человека, предъявили удостоверения сотрудников милиции и предложили активистке проехать с ними.

Вероятно, Горячко ждет суд по обвинению в административном правонарушении, однако, когда он пройдет в связи с выходными днями, пока не известно.

Накануне были задержаны и арестованы на 10 суток сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и Ольга Николайчик. Дело Северинца рассматривал суд Фрунзенского района Минска.

Политик был задержан утром 30 июня сотрудниками ОМОНа возле своего дома. После задержания его доставили в суд. Перед вынесением решения суда Северинец сообщил БелаПАН, что рассматривалось не менее пяти протоколов, составленных в отношении него: за участие в несанкционированной акции, препятствие работе общественного учреждения, мелкое хулиганство, сопротивление требованиям сотрудников милиции, нарушение правил дорожного движения.

Утром 30 июня также были задержаны защитники Куропат Борис Аникеев, Ольга Николайчик и Денис Урбанович. Их доставили в Первомайское РУВД столицы. Аникеев был отпущен после беседы в милиции. Николайчик была арестована на 10 суток. Точной информации в отношении Урбановича пока нет, так как он не проживает в Минске. Вероятно, он вчера также был арестован, поскольку его телефон отключен.

Северинец, Николайчик, Урбанович и Горячко являются активными участниками акции протеста против работы развлекательного комплекса в Куропатах.

Акции проходят с 31 мая. В отношении многих активистов составлялись протоколы об административных правонарушениях.

1 июля возле ресторана несут вахту семь человек.