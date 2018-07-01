Милиция задержала одну из самых активных защитниц Куропат Наталью Горячко
Примерно в 14.45 1 июля возле входа в развлекательный комплекс с рестораном «Поедем поедим» милиция задержала гражданскую активистку Наталью Горячко.
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Вероятно, Горячко ждет суд по обвинению в административном правонарушении, однако, когда он пройдет в связи с выходными днями, пока не известно.
Накануне были задержаны и арестованы на 10 суток сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и Ольга Николайчик. Дело Северинца рассматривал суд Фрунзенского района Минска.
Политик был задержан утром 30 июня сотрудниками ОМОНа возле своего дома. После задержания его доставили в суд. Перед вынесением решения суда Северинец сообщил БелаПАН, что рассматривалось не менее пяти протоколов, составленных в отношении него: за участие в несанкционированной акции, препятствие работе общественного учреждения, мелкое хулиганство, сопротивление требованиям сотрудников милиции, нарушение правил дорожного движения.
Утром 30 июня также были задержаны защитники Куропат Борис Аникеев, Ольга Николайчик и Денис Урбанович. Их доставили в Первомайское РУВД столицы. Аникеев был отпущен после беседы в милиции. Николайчик была арестована на 10 суток. Точной информации в отношении Урбановича пока нет, так как он не проживает в Минске. Вероятно, он вчера также был арестован, поскольку его телефон отключен.
Северинец, Николайчик, Урбанович и Горячко являются активными участниками акции протеста против работы развлекательного комплекса в Куропатах.
Акции проходят с 31 мая. В отношении многих активистов составлялись протоколы об административных правонарушениях.
1 июля возле ресторана несут вахту семь человек.
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