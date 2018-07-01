В Грузии перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть белорусы

На востоке Грузии попал в аварию туристический автобус, среди пострадавших — девять белорусов.

В автобусе, следовавшем из Тбилиси в Телави, ехали 27 человек. На трассе в районе перевала Гомбори автобус перевернулся, сообщает sb.by . Пострадавшие госпитализированы.

«Посольство Беларуси в Грузии работает в контакте с пострадавшими», — также сказано в сообщении.

В МИД сообщают, что жизнь белорусов находится вне опасности. 25 человек получили легкие травмы. Им помогают. Позже они смогут продолжить свое пребывание в Грузии по турпутевке.

Ранее некоторые местные СМИ писали о том, что в этой аварии пострадали россияне, но в Секции интересов России в Грузии, действующей при посольстве Швейцарии, рассказали, что пока к ним не поступало информации о том, что среди пострадавших есть кто-то из граждан РФ, пишет ТАСС. На данный момент известно, что россиян в автобусе не было, среди туристов были белорусы, которые прилетели в Грузию и ехали из Тбилиси в Кахетию на экскурсию.