Ударил молотком, а потом задушил. Американец подозревается в убийстве жены-белоруски

Американец Марк Алан Берковиц подозревается в том, что ударил супругу молотком по голове. А когда обнаружил, что она еще жива, взял шнур и задушил женщину, сообщает nn.by .

Анастасия Савицкая. Фото: Фейсбук

Погибшая — 33-летняя уроженка Слуцка Анастасия Савицкая. Ее тело полиция обнаружила в доме, сообщает NBC 6.

42-летний Марк Алан Берковиц был задержан полицией в четверг утром, 28 июня.

По данным NBC 6, Анастасия планировала развестись с мужем. Когда мужчина узнал, что супруга переписывается с другим мужчиной, он пришел в ярость. Позже во время допроса он заявил: «Если она не будет моей, значит, не будет ничьей».

Когда жена спала, Берковиц взял молоток и ударил ее по голове.

Их восьмилетний сын Эдриан в этот момент спал рядом с мамой. Он проснулся, и мужчина попросил его отвернуться — Берковиц не хотел, чтобы сын видел, что происходит с матерью. Затем убийца перенес жену в гостиную — заметив, что она еще жива, схватил шнур и задушил ее.

Позже мальчик рассказал полицейским, что видел кровь на голове мамы.

Семейная пара жила в доме вместе с Барбарой Уотерсон — матерью подозреваемого. По словам женщины, супруги переехали к ней год назад, и их отношения напоминали «зону военных действий».

Марк Алан Берковиц. Фото: Фейсбук

Госпожа Уотерсон сказала, что ее разбудил сын и сообщил, что убил Анастасию. Женщина вызвала полицию.

На странице Анастасии Савицкой в Facebook сказано, что она окончила в США колледж остеопатической медицины.

Сейчас на платформе по сбору средств GoFoundMe близкая подруга Анастасии собирает деньги для семьи Савицких. Эти средства, по словам девушки, пойдут на транспортировку тела на родину и помощь родителям и сыну погибшей. Всего нужно собрать 25 тысяч долларов, пока на счету — около 4 тысяч долларов.

В Беларуси живут родители девушки и сестра.