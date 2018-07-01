Россия обыграла Испанию по пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

/ Спорт
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Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. 1 июля в Москве команда Станислава Черчесова в матче 1/8 финала обыграла сборную Испании.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 12-й минуте счет открыли испанцы после того, как мяч влетел в ворота Акинфеева, ударившись в пятку Игнашевича. На 42-й минуте Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти за игру рукой.

Тридцатиминутный овертайм победителя не выявил. А в серии пенальти вратарь россиян Игорь Акинфеев отбил два удара, принеся победу своей команде — 4:3.

Сборная России впервые за все время участия в чемпионатах мира (без учета матчей сборной СССР) вышла в четвертьфинал.

Следующим ее соперником станет победитель пары Хорватия — Дания. Этот матч начнется сегодня в 21:00 в Нижнем Новгороде.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Россия Персона: Игорь Акинфеев Станислав Черчесов

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  • Боже, как радовались у нас мужики во дворе! Не иначе, тайные агенты "русского мира". Ну и вы там у себя, главное, от злобы не полопайтесь, болея против.
  • Боже, как радовались у нас мужики во дворе! Не иначе, тайные агенты "русского мира". Ну и вы там у себя, главное, от злобы не полопайтесь, болея против.
  • Боже, как радовались у нас мужики во дворе! Не иначе, тайные агенты "русского мира". Ну и вы там у себя, главное, от злобы не полопайтесь, болея против.
  • Боже, как радовались у нас мужики во дворе! Не иначе, тайные агенты "русского мира". Ну и вы там у себя, главное, от злобы не полопайтесь, болея против.