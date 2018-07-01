Россия обыграла Испанию по пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. 1 июля в Москве команда Станислава Черчесова в матче 1/8 финала обыграла сборную Испании.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 12-й минуте счет открыли испанцы после того, как мяч влетел в ворота Акинфеева, ударившись в пятку Игнашевича. На 42-й минуте Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти за игру рукой.
Тридцатиминутный овертайм победителя не выявил. А в серии пенальти вратарь россиян Игорь Акинфеев отбил два удара, принеся победу своей команде — 4:3.
Сборная России впервые за все время участия в чемпионатах мира (без учета матчей сборной СССР) вышла в четвертьфинал.
Следующим ее соперником станет победитель пары Хорватия — Дания. Этот матч начнется сегодня в 21:00 в Нижнем Новгороде.
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