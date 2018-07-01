Одному из пострадавших в ДТП в Грузии туристов из Беларуси требуется операция

Пострадавшие 1 июля в ДТП на Гомборском перевале в Грузии белорусские туристы доставлены в больницу в Телави, сообщает местный телеканал «Рустави 2».

В автобусе находилось 27 пассажиров, 25 из них получили травмы различной степени тяжести. Состояние пострадавших удовлетворительное, одному человеку требуется операция, у некоторых сотрясение мозга. Раненых посетил представитель властей Телави.

По предварительной информации, авария произошла из-за отказа тормозов. Владелец турфирмы, которой принадлежит автобус, заявил, что он прошел техосмотр и был исправен.

Как заявил «Рустави 2» один из пострадавших, заслуга водителя в том, что автобус не упал в ущелье.

Как сообщает МИД Беларуси, белорусское посольство в Грузии «работает в контакте с пострадавшими».