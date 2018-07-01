Арина Соболенко поднялась на 32-е место в мировом рейтинге

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на рекордное 32-е место в одиночном рейтинге WTA.

Соболенко поднялась на 13 строчек по сравнению с предыдущим рейтингом благодаря выходу в финал крупного турнира категории «Премьер» в Истбурне (Великобритания). До этого рекордным было 43-е место (с 18 по 24 июня).

Александра Саснович осталась на 50-м месте, Виктория Азаренко — на 87-м. Вера Лапко переместилась с 84-й на 82-ю строчку.

В парном рейтинге Соболенко поднялась с 96-го на 80-е место (также новый рекорд): в Истбурне она дошла до полуфинала в тандеме с Су-Вэй Се (Тайвань). Лучшая белорусская теннисистка в паре — по-прежнему Лидия Морозова (50-е место; без изменений по сравнению с предыдущим рейтингом), отмечает БелаПАН .

2 июля старуте Уимблдонский турнир, в основной сетке которого выступят сразу четыре белоруски — Соболенко, Саснович, Лапко и Азаренко.