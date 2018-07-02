После запуска АЭС в Беларуси стоимость электроэнергии снизится. Но не для населения

Правительство полагает, что с запуском АЭС себестоимость энергии в Беларуси будет существенно ниже, чем в России. Об этом вице-премьер Владимир Семашко заявил в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», показанном вечером 1 июля.

По словам Семашко, в Беларуси уже сегодня «самая эффективная электроэнергетика» в ЕАЭС и СНГ.

Что касается тарифов для населения после ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС, то, судя по словам вице-премьера, их снижения вряд ли стоит ожидать.

Семашко сослался на действующее перекрестное субсидирование и на то, что население платит за потребленные энергоносители «далеко до уровня их себестоимости».

«Уже сегодня настало время немножко поднимать тарифы. Поэтому мы двинули электрические тарифы», — сказал вице-премьер. По его словам, планируется, что к концу этого года оплата за электричество достигнет 100% затрат, за газ — приблизится к 100%.