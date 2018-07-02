БАТЭ досрочно стал победителем первого круга

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По итогам 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге между лидирующим БАТЭ и идущим на втором месте минским «Динамо» сохранился четырехочковый разрыв.

Борисовчане досрочно стали победителями первого круга. «Шахтер» сравнялся с «Витебском», который занимает третье место и потерял два очка в матче с аутсайдером «Городеей», сообщает БелаПАН.

Результаты (29 июня — 1 июля): «Гомель» — «Динамо» Бр — 0:6 (Савицкий, 1, 80, Фамейе, 29, 40, 60, Юзепчук, 63), «Луч» — БАТЭ — 1:2 (Велько, 50 — Сигневич, 12, Стасевич, 25), «Ислочь» — «Слуцк» — 0:1 (Джон, 41, в свои ворота), «Неман» — «Минск» — 2:2 (Жуковский, 10, с пенальти, Януш, 64 — Васильев, 89, Антилевский, 90+2, с пенальти), «Торпедо-БелАЗ» — «Торпедо» — 1:0 (Юсов, 5), «Динамо» Мн — «Днепр» — 2:1 (Соловей, 47, Сарока, 64 — Чухлей, 74), «Шахтер» — «Смолевичи» — 1:0 (Лаптев, 67), «Городея» — «Витебск» — 1:1 (Пушняков, 17 — Козлов, 69).

Положение команд: БАТЭ — 35 очков (разница мячей 23-7), «Динамо» Мн — 31 (19-7), «Витебск» — 28 (19-9), «Шахтер» — 28 (16-5), «Неман» — 25 (16-12), «Слуцк» — 24 (17-10), «Торпедо-БелАЗ» — 24 (14-9), «Динамо» Бр — 22 (26-17), «Ислочь» — 15 (8-13), «Смолевичи» — 13 (10-13), «Минск» — 11 (15-19), «Днепр» — 10 (8-19), «Торпедо» — 10 (6-18), «Гомель» — 10 (6-20), «Луч» — 9 (10-24), «Городея» — 8 (9-20).

Следующий тур пройдет 6-9 июля: БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Шахтер», «Торпедо» — «Динамо» Мн, «Динамо» Бр — «Неман», «Слуцк» — «Городея», «Смолевичи» — «Луч», «Витебск» — «Гомель», «Днепр» — «Ислочь».

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Тэги: футбол-Беларусь БАТЭ

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