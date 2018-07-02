Велопробег, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями, пройдет через Беларусь

Через Беларусь пройдет международный велопробег Ride4women, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает Белорусское велосипедное общество.

Велопробег стартовал 2 июля в Таллинне (Эстония). Его участники проедут через Ригу (Латвия), Каунас (Литва), Минск, Люблин и Кельце (Польша), Будапешт (Венгрия), Братиславу (Словакия). Акция завершится в Вене (Австрия) 15 июля.

В Минске велопробег стартует 8 июля в 10:30 от Национальной библиотеки и завершится у Дворца спорта. Ожидается, что в нем примут участие до 3,5 тысячи велосипедистов. Будут закрыты для автомобильного движения первые полосы проспектов Независимости и Победителей.

В 12:00 у Дворца спорта состоится концерт с участием исполнителей белорусской эстрады. Во время концерта будет работать ярмарка-продажа изделий ремесленников-онкопациентов.

Мероприятие организовали энтузиасты из разных стран мира: медики, ученые, спортсмены, артисты, бизнесмены. В Беларуси основные организаторы акции — Республиканский научно-практический центр онкологии и Министерство здравоохранения при поддержке Министерства внутренних дел, МИД, Министерства информации, а также Европейского общества онкогинекологов. Консультативную поддержку организаторам оказывает команда Минского велосипедного общества.