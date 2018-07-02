Первый матч Азаренко на Уимблдоне покажут в прямом эфире

2 июля стартуют матчи основной сетки Уимблдонского турнира, где сыграют сразу четыре белорусские теннисистки.

Виктория Азаренко

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга) в первом круге встретится с россиянкой Екатериной Александровой (110). Этот матч телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 15:45.

Также сегодня стартовые матчи проведут еще две белоруски. Вера Лапко (82) встретится с американкой Кристиной Макхейл (90), а первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (32) — с 29-й сеяной Михаэлой Бузарнеску (28) из Румынии.

При условии прохождения первых двух раундов Азаренко и Соболенко в третьем круге сыграют друг против друга.

3 июля Александра Саснович (50) сыграет с 8-й сеяной Петрой Квитовой (7) из Чехии.