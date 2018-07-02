Авиакомпания Bravo Airways за свой счет вывезет украинских туристов, из-за действий туроператора застрявших в Тунисе

Украинская авиакомпания Bravo Airways организовала пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить на родину граждан Украины, которые из-за действий туроператора Oasis Travel не смогли вовремя вылететь из Туниса.

Планируется, что 2 июля будет совершено три рейса в Киев и два рейса во Львов.

Фото Bravo Airways

Как пояснили в Bravo Airways, задолженность туроператора Oasis Travel перед авиакомпанией наращивалась на протяжении последних двух лет и на конец июня достигла миллиона долларов, что привело к отмене ряда рейсов и изменению всего расписания полетов.

После консультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики авиакомпания приняла решение за свой счет доставить на родину украинских туристов, «пострадавших от действий туроператора».

По данным украинских СМИ, речь идет о более чем тысяче человек.

Как сообщил телеканалу 112 министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, министерство обратилось в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за мошенничество в отношении туроператора, а также будет рекомендовать лишить оператора лицензии.

В связи с отменой рейсов украинскими авиаперевозчиками испытывают проблемы и белорусские туристы, вылетающие из киевского аэропорта на курорты Турции, Египта и Туниса.

МИД Беларуси заверяет, что работает над возникшей проблемой, и рекомендует «вылетающим гражданам связаться со своими туроператорами».