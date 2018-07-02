Путин присвоил частям российской армии имена белорусских городов

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал ряд указов, которым отдельным частям российской армии присвоены почетные наименования. В том числе некоторые дивизии и полки получили имена белорусских городов.

Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Так, 90-я танковая дивизия стала гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизией.

856-й самоходный артиллерийский полк отныне полностью именуется так — 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский Краснознаменный, ордена Богдана Хмельницкого полк.

102-й мотострелковый полк стал Слонимско-Померанским Краснознаменным, орденов Суворова и Кутузова полком.

Данные решения приняты «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу», говорится в текстах указов.