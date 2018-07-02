3 июля Лукашенко примет парад в честь Дня независимости

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Александр Лукашенко традиционно примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости.


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2 июля глава государства посетит торжественное собрание и концерт во Дворце Республики, на которое приглашены руководители госорганов и организаций, ветераны, представители общественности, дипкорпуса.

3 июля в качестве главнокомандующего Лукашенко примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Парад будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио, сообщает БЕЛТА.

 

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Тэги: День Независимости военный парад Персона: Александр Лукашенко

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