3 июля Лукашенко примет парад в честь Дня независимости
Александр Лукашенко традиционно примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости.
2 июля глава государства посетит торжественное собрание и концерт во Дворце Республики, на которое приглашены руководители госорганов и организаций, ветераны, представители общественности, дипкорпуса.
3 июля в качестве главнокомандующего Лукашенко примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Парад будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио, сообщает
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