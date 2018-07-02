3 июля Лукашенко примет парад в честь Дня независимости

Александр Лукашенко традиционно примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости.

2 июля глава государства посетит торжественное собрание и концерт во Дворце Республики, на которое приглашены руководители госорганов и организаций, ветераны, представители общественности, дипкорпуса.