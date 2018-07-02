22 белорусских туриста, пострадавших в ДТП в Грузии, выписаны из больницы

/ Происшествия
Просмотров: 117 Комментариев: 0

22 белорусских туриста, которые пострадали в ДТП в Грузии, уже выписаны из больницы. Им оказана необходимая помощь, в том числе один гражданин Беларуси был прооперирован.

Уже 3 июля 21 белорусский турист намерен вылететь из Тбилиси на родину. В Грузии пока останутся трое из пострадавших.

Напомним, 1 июля автобус с туристами из Беларуси, ехавшими в Телави, перевернулся на дороге на Гомборском перевале. В автобусе было 27 пассажиров.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП пострадали белорусы Город: Телави

Другие материалы на эту тему:

Поляки избили белорусов за русский язык

Поляки избили белорусов за русский язык

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте