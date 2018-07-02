22 белорусских туриста, пострадавших в ДТП в Грузии, выписаны из больницы

22 белорусских туриста, которые пострадали в ДТП в Грузии, уже выписаны из больницы. Им оказана необходимая помощь, в том числе один гражданин Беларуси был прооперирован.

Уже 3 июля 21 белорусский турист намерен вылететь из Тбилиси на родину. В Грузии пока останутся трое из пострадавших.

Напомним, 1 июля автобус с туристами из Беларуси, ехавшими в Телави, перевернулся на дороге на Гомборском перевале. В автобусе было 27 пассажиров.