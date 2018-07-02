Лукашенко: за свою независимость мы уже переплатили

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Официальный лидер считает, что «белорусы были едины в своем выборе», когда в 1996 году на референдуме определили 3 июля — дату освобождения Минска — «главным государственным праздником».

По мнению Лукашенко, Беларусь «впервые обрела законный политический и юридический статус» с образование БССР.

«История государственности связана с советским периодом. Почти век назад с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус», — заявил глава государства. По его словам, тогда у страны появилась государственная символика, были открыты высшие учебные заведения.

«Громче зазвучал родной язык. На картах мира были обозначены первые территориальные границы белорусской республики», — отметил Лукашенко.

В годы Великой Отечественной войны белорусскому народу в союзе с другими народами «удалось не просто выжить, но победить и показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций», отметил глава государства.

«Совершили Великий Подвиг и продолжали его совершать в тяжелый послевоенный период. Беларусь поднимали из руин и пепла приехавшие к нам жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза. Многие из них создали здесь семьи, построили дома, обрели вторую родину… Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!» — подчеркнул Лукашенко.

Он высказал уверенность, что «наш внутренний духовный потенциал огромен». «Он помог белорусам и в современной истории, когда мы получили уникальную возможность создать независимое государство без войн и кровопролитий», — отметил глава государства.

Он напомнил, что «народу Беларуси удалось поднять экономику после перестроечного упадка, пройти испытания мировыми кризисами, закалиться и убедиться в правильном выборе главных принципов белорусского государства — честности, справедливости, равенстве прав и возможностей».

«Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают. Надо только помнить об этом и верить в себя. Наша независимость — прежде всего в сознании каждого», — подчеркнул Лукашенко.

«За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории», — сказал официальный лидер.

По его словам, Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: «Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь».