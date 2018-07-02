Лукашенко: сфабрикованные новости и ложные ориентиры стали главным оружием современности

«Беларусь — государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит этой цели», — заявил 2 июля Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Обеспечив продовольственную безопасность, Беларусь стала в один ряд с мировыми экспортерами сельхозпродукции. Удалось сохранить флагманы белорусской промышленности и создать новые, благодаря чему отечественную технику можно увидеть в любой точке земного шара», — отметил глава государства.

«Строим АЭС, обеспечивая энергетическую безопасность страны. Вплотную приблизились к цифровой трансформации экономики, понимая, что в современном мире иначе невозможно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля. Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости», — заявил он.

«Мир без границ», но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей — интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными», — отметил Лукашенко.

«На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь — свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности», — заявил Лукашенко.