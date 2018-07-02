Сборные Бразилии и Бельгии составили еще одну пару четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу

2 июля на чемпионате мира по футболу в России определилась еще одна четвертьфинальнаяя пара — Бразилия — Бельгия.

В матче 1/8 финала сборная Бразилии в Самаре обыграла Мексику — 2:0. Голы на счету Неймара (51-я минута) и Роберто Фирмино (88), причем последний забил всего через две минуты после выхода на замену — с передачи Неймара.

Сборная Мексики на чемпионатах мира седьмой раз подряд проигрывает на стадии 1/8 финала.

Команда Бельгии в Ростове одержала волевую победу над Японией — 3:2. Первый тайм оказался безголевым. В начале второго японцы в течение четырех минут забили дважды — отличились Харагути (48) и Инуи (52). Однако бельгийцы достаточно быстро сумели отыграться, забив два своих гола в течение пяти минут — Вертонген (69) и Феллайни (74).

До овертайма оставалось буквально несколько секунд, когда бельгийцам удалась быстрая атака, начатая голкипером Тибо Куртуа и завершенная Насером Шадли. Шла пятая компенсированная минута.

Для сборной Японии выход в 1/8 финала по-прежнему остается лучшим достижением на чемпионатах мира — японцы шесть раз играли на чемпионатах мира и трижды выходили из группы.

Четвертьфинал Бразилия — Бельгия состоится в Казани 6 июля в 21:00.