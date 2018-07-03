Более двухсот легковых автомобилей ждут выезда из Беларуси в Польшу

В пунктах пропуска через границу Беларуси выезда на территорию Польши ожидают более двухсот легковых автомобилей. Такие данные представлены на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси по состоянию на 00 часов 3 июля.

Пункт пропуска «Берестовица»

В пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» выезда из Беларуси ожидают более 40 автомобилей в каждом, в пункте пропуска «Брест» — более 140, в «Домачево» — более 10.

На погранпереходах «Песчатка» и «Козловичи» очередей нет.

Об образовании очередей на выезд из Беларуси в пунктах пропуска на белорусско-польском направлении Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил днем 2 июля.

По информации погранведомства, кроме увеличения пассажиропотока, одной из причин длительного ожидания при пересечении границы стало усиление проверочных мероприятий сотрудниками контрольных служб Польши в отношении лиц, следующих из Беларуси.

Так, в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» ночью с 1 на 2 июля количество транспорта в очереди превысило отметку в 100 единиц. К полудню 2 июля очередь снизилась до 50 машин, но уже по состоянию на 16 часов число автомобилей, выезжающих из Беларуси, снова стало расти. Перед пунктом пропуска «Брест» очередь составляла около 150 единиц легкового транспорта.

Очередь грузового транспорта на выезд в Польшу составляет на данный момент более 50 единиц в «Брузгах» и более 60 — в «Берестовице».