Арина Соболенко проиграла в первом круге «Уимблдона»

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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (32-й номер мирового рейтинга) проиграла в стартовом матче Уимблдонского турнира.

Соперницей белоруски была 29-я сенная Михаэла Бузарнеску (28) из Румынии. Первый сет Соболенко выиграла на тай-брейке — 7:6, два следующих проиграла — 1:6, 4:6.

Отметим, что еще в субботу Соболенко играла финал турнира категории «Премьер» в Истбурне, на пути к которому одержала пять побед, в том числе две над теннисистками из топ-15 и одну над игроком из топ-10.

Соболенко второй раз в карьере играет на «Уимблдоне». В прошлом году она вышла во второй круг.

Еще одна белоруска Вера Лапко (82) также сегодня начала выступление на турнире. Однако ее матч против американки Кристины Макхейл (90) был остановлен из-за наступления темноты при счете 5:7, 7:5, 3:2 и будет доигран 3 июля.

Ранее 2 июля Виктория Азаренко (87) вышла во второй круг, обыграв россиянку Екатерину Александрову (110) — 7:6, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет 7-я сеяная Каролина Плишкова (8) из Чехии.

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Тэги: Уимблдон Персона: Арина Соболенко Михаэла Бузарнеску Вера Лапко Кристина Макхейл

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