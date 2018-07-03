Британская полиция объявила подозреваемых в покушении на Скрипалей

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Полиция Британии добилась прогресса в расследовании отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным полицейских, в непосредственном покушении участвовали два человека, почти наверняка связанные с Россией, сообщает The Sun. Предположительно, они бежали из Британии в течение суток после неудачного покушения.

Имена преступников не называются. Конечная цель полиции заключается в том, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Скрипалей отравили в марте 2018 года в Британии. Для этого было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок» советского производства. Британия и ее западные партнеры считают, что за отравлением Сергея и Юлии стояла Россия. Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира. Солидарность с Британией выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

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Тэги: покушение Скотланд-Ярд Великобритания-Россия полиция разведчик Персона: Сергей Скрипаль Юлия Скрипаль

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