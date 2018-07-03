«Расслабляться нельзя». Лукашенко выступил на военном параде

Президент заверил, что Вооруженные силы Беларуси приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами и смогут отстоять суверенитет и независимость.

«Мы принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности», — передает БелаПАН слова Лукашенко. По его мнению, «весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные силы — они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века, на должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск, реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности».

«Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость», — заявил Лукашенко.

Напомнив о событиях военных лет, он отметил: «Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне XX века. В суровые времена военного лихолетья подтвердилась истина о том, что нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима».

В современных условиях, когда «на планете по-прежнему неспокойно», Беларусь, по словам Лукашенко, «активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности».

Лукашенко напомнил, что Беларусь укрепляет Союзное государство с Россией, расширяет сотрудничество с Китайской Народной Республикой, на принципах взаимного уважения осуществляет диалог со странами Запада.