Жодинский горисполком ведет отсчет истории города с 1963 года, хотя под названием Богуслав Поле он известен с 1643 года.

Местные власти организовали праздник, передает БЕЛТА . В центре города пройдет театрализованное шествие организаций. Посетителям представят фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фест. Во второй половине дня откроют аллею креативных скамеек, созданных силами местных предприятий и организаций, и городской парк культуры и отдыха после реконструкции. Вечером гостей и жителей Жодино приглашают на стадион «Торпедо», где состоится концерт звезд белорусской и российской эстрады, акция «Споем гимн вместе» и яркий салют.

На самом деле Жодино имеет куда более богатую, чем 55-летнюю, историю. Местечко Богуслав Поле основал в 1643 году князь Священной Римской империи, депутат Сейма Речи Посполитой Богуслав Радзивилл. Он учился в Германии, Голландии, Англии и Франции, а по возвращении получил должность конюшего Великого княжества Литовского.