Основанное Богуславом Радзивиллом Жодино отмечает 55-летие
Жодинский горисполком ведет отсчет истории города с 1963 года, хотя под названием Богуслав Поле он известен с 1643 года.
Местные власти организовали праздник, передает
На самом деле Жодино имеет куда более богатую, чем 55-летнюю, историю. Местечко Богуслав Поле основал в 1643 году князь Священной Римской империи, депутат Сейма Речи Посполитой Богуслав Радзивилл. Он учился в Германии, Голландии, Англии и Франции, а по возвращении получил должность конюшего Великого княжества Литовского.
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