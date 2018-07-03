Азербайджан остался без света после техногенной аварии

В результате аварии на Мингечаурской ГЭС Баку и практически вся территория страны остались без электричества.

Авария на Мингечаурской ГЭС произошла из-за аномальной жары, передает Нaqqin.az слова Этибара Пирвердиева, главы Azər Enerji.

«На Мингечаурской ГЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы. В некоторые районы подача электроэнергии восстановлена», — заявил Пирвердиев.

Ситуацию вокруг аварии взял под контроль президент Ильхам Алиев, сообщает Day.аz .

«На подстанции незамедлительно начались ремонтные работы. Ситуация находится под контролем Президента Ильхама Алиева», — отмечает его пресс-служба.