Беларусь не нуждается в дотациях со стороны России — посол Игорь Петришенко

В диалоге по цене на российский газ Беларусь не нуждается в дотациях со стороны России, а стремится к сопоставимым условиям хозяйствования для предприятий, заявил белорусский посол в Москве.

«Переговоры по данному вопросу практически не прекращались, — сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется возобновить обсуждение цены на газ на период после 2019 года. — По ценам на газ с 2020 года тоже активно ведется диалог по линии министерств энергетики, профильных вице-премьеров», передает RIA.ru .

По словам Петришенко, перед правительствами двух стран стоит задача подготовить предложения, касающиеся определения цены на газ для Беларуси с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа.

«Мы всегда находили взаимоприемлемые варианты решения этого вопроса. Мы не требуем каких-то дотаций, мы исходим из того, что должен быть сформирован единый рынок газа, и все потребители, вне зависимости от местонахождения и национальной принадлежности, будут иметь равный доступ, равные ценовые условия к этим ресурсам», — подчеркнул глава белорусской дипмиссии.

Он напомнил, что общий рынок газа, который предполагается сформировать на пространстве ЕАЭС, должен постепенно заместить собой взаимодействие на газовом рынке в формате «экспортер-импортер» и фактически коммерческие переговоры с «Газпромом».