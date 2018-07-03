Фотофакт. Военный парад в Минске сверху

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Телеканал СТВ распространил кадры военного парада на День независимости, сделанные с высоты.

Фото: ctv.by

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Тэги: военный парад З июля День Независимости Город: Минск

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