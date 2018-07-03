В Минске задержали Николая Статкевича — он хотел провести акцию протеста

/ Политика
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Один из лидеров оппозиции планировал сегодня провести на бульваре Толбухина «Акцию освобождения и солидарности».

Статкевич был задержан примерно в 11.30, когда выходил из дома на акцию, передает БелаПАН со ссылкой на супругу политика Марину Адамович. Она считает, что политик находится в здании УВД Ленинского района, возле которого стоит микроавтобус, на котором его увезли.

Накануне Статкевич призывал людей прийти на акцию в День независимости, чтобы «высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника».

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Тэги: белорусская оппозиция акция протеста 3 июля День Независимости Персона: Марина Адамович Николай Статкевич Город: Минск

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  • Акцию, хотел провести не Статкевич, а западные спонсоры заказали.