В Минске задержали Николая Статкевича — он хотел провести акцию протеста
Один из лидеров оппозиции планировал сегодня провести на бульваре Толбухина «Акцию освобождения и солидарности».
Статкевич был задержан примерно в 11.30, когда выходил из дома на акцию, передает
Накануне Статкевич призывал людей прийти на акцию в День независимости, чтобы «высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника».
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