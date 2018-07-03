Видеофакт. Полная версия парада на День независимости 03.07.2018 / 13:24 / Общество Просмотров: 650 Комментариев: 0 A- A+ Телеканал СТВ опубликовал видео военного парада. Оставьте комментарий (0) Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: 3 июля День Независимости военный парад Город: Минск Другие материалы на эту тему: Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске В Минске прошел военный парад на День независимости Эволюция парада: от бронетехники у Дома правительства до унитазов на колесах Женщины в погонах. «Даже по стойке смирно должны выглядеть красиво» Салют на День независимости дадут в шести местах Минска Фотофакт. Танцоры сделали странную композицию на праздничном параде В Минске задержали активистов оппозиции и правозащитников Обсудим? Правила форума Форум Все комментарии в ленте
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