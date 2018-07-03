Видеофакт. Полная версия парада на День независимости

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Телеканал СТВ опубликовал видео военного парада.

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Тэги: 3 июля День Независимости военный парад Город: Минск

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