В Минске задержали активистов оппозиции и правозащитников

/ Политика
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В сквере на бульваре Толбухина задержаны участники анонсированной Николаем Статкевичем «Акции освобождения и солидарности» и правозащитники.

Люди в штатском задержали Сергея Спарыша — зампредседателя оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), которую возглавляет Статкевич, члена этой же партии Валентина Трокского и активиста БСДП (Грамада) Александра Абрамовича из Молодечно. Все трое были задержаны после того, как развернули растяжки с лозунгами «говорить без страха», «долой цензуру» и др., передает БелаПАН.

В Минске задержали Николая Статкевича — он хотел провести акцию протеста

Кроме того, задержаны активисты оппозиции Максим Винярский и Нина Багинская, а также правозащитники центра «Весна» (по предварительной информации, пять человек).

Перед началом акции возле своих домов были задержаны Николай Статкевич и Вячеслав Сивчик.

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Тэги: белорусская оппозиция акция протеста День Независимости Персона: Николай Статкевич Сергей Спарыш Валентин Трокский Александр Абрамович Максим Винярский Нина Багинская Город: Минск

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