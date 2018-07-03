Украина недовольна дешевым цементом и стальными прутками из Беларуси

Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы и цемента из Беларуси, Молдовы и России.

«В ходе расследований будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер», — указано в сообщении МКМТ.

Согласно данным Госстата Украины, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину прутков из углеродистой стали из Беларуси составил 23,7 тыс. тонн на 13,54 млн долларов. Импорт прутков и брусков из других легированных сталей из Беларуси за эти 4 месяца составил 1,5 тыс. тонн на 1,1 млн долларов.

За этот же период импорт в Украину белорусского цемента составил 72,1 тыс. тонн на 3,01 млн долларов.

Ассоциация «Укрцемент» в прошлом году неоднократно обвиняла нашу страну в поставках продукции по заниженным ценам.