Марадона хочет купить в брестское «Динамо» игрока за 40 млн евро

/ Спорт
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Председателю правления футбольного клуба приглянулся 22-летний полузащитник сборной Мексики и голландского клуба ПСВ Ирвинг Лосано.

«Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Нет проблем, это можно обсуждать», — передает Onefootball.com слова Марадоны.

Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Клуб из Эйндховена готов продать футболиста не менее чем за 40 миллионов евро. К нему также проявляет интерес «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».

Лосано — участник чемпионата мира 2018, где в поединке против немцев забил победный гол.

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