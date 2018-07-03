Марадона хочет купить в брестское «Динамо» игрока за 40 млн евро
Председателю правления футбольного клуба приглянулся 22-летний полузащитник сборной Мексики и голландского клуба ПСВ Ирвинг Лосано.
«Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Нет проблем, это можно обсуждать», — передает
Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Клуб из Эйндховена готов продать футболиста не менее чем за 40 миллионов евро. К нему также проявляет интерес «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».
Лосано — участник чемпионата мира 2018, где в поединке против немцев забил победный гол.
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