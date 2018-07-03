Милиция отпустила часть задержанных на оппозиционной акции

Из Первомайского РУВД Минска отпустили правозащитников и журналиста Илью Добротвора, которых задержали несколько часов назад на бульваре Толбухина.

По словам Добротвора, предварительно с них взяли объяснения. Он рассказал, что собирался делать репортаж с акции, а правозащитники заявили, что пришли в сквер не участвовать в акции, а наблюдать за ней, передает БелаПАН .

Сейчас, по словам Добротвора, в Первомайском РУВД остается 21 человек. На некоторых из них составляют протоколы о правонарушении, а значит — они, скорее всего, будут привлечены к административной ответственности.

Днем 3 июля на бульваре Толбухина были задержаны около 30 человек, которые пришли на «Акцию освобождения и солидарности», которую инициировал оппозиционер Николай Статкевич. Несанкционированное мероприятие было пресечено сотрудниками милиции в штатском. Самого политика задержали возле дома — до места проведения акции он не дошел. Также возле дома задержали Вячеслава Сивчика. Накануне Павла Северинца и Ольгу Николайчик осудили на 10 суток ареста.