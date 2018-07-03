Фотофакт. Военнослужащая участвует в параде босиком

На левой ноге одной из 175-ти участниц военного парада на День независимости нет туфли.

Фотограф Сергей Гапон опубликовал снимок с ней в Instagram.

Военнослужащие женщины участвовали в параде на День независимости впервые. Месяц назад они приехали в Минск со всей страны, чтобы ежедневно часами тренироваться строевому шагу. Критериями отбора служил рост не ниже 175 см, стройное телосложение и возраст, который ограничили, за редким исключением, 35 годами.

Туфли им закупили в «Сивельге». Под парад их модернизировали — добавили перетяжку. После него туфли сдавать будет не надо — они останутся у девушек как часть формы.