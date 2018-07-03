Фотофакт. Военнослужащая участвует в параде босиком

/ Общество
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На левой ноге одной из 175-ти участниц военного парада на День независимости нет туфли.

Фотограф Сергей Гапон опубликовал снимок с ней в Instagram.

 

 


Женщины в погонах. «Даже по стойке смирно должны выглядеть красиво»

Военнослужащие женщины участвовали в параде на День независимости впервые. Месяц назад они приехали в Минск со всей страны, чтобы ежедневно часами тренироваться строевому шагу. Критериями отбора служил рост не ниже 175 см, стройное телосложение и возраст, который ограничили, за редким исключением, 35 годами. 

Туфли им закупили в «Сивельге». Под парад их модернизировали — добавили перетяжку. После него туфли сдавать будет не надо — они останутся у девушек как часть формы.

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Тэги: День Независимости военнослужащие женщины Сивельга белорусская обувь Город: Минск

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  • Чему радуешься ? Иди сам попробуй помаршировать !
  • Чему радуешься ? Иди сам попробуй помаршировать !
  • Ну походу наступили на пятку. Бывает. Прошли девчонки на ура. И это факт.
  • А где то кто то радовался?
  • Тон фотофакта автора именно такой. Мол в этом что то "такое!" А девушка не дрогнула, не упала, не сломала строй! И молодец!