Белорусская туристка умерла во Львове от отравления угарным газом

Парень с девушкой из Минска приехали во Львов на отдых, где сняли квартиру. Девушка погибла, ее знакомый госпитализирован.

В одной из львовских квартир умерла 22-летняя белоруска. Тело девушки обнаружили в ванной комнате без повреждений, передает пресс-служба местного горсовета.

Вместе с минчанкой жилье снимал ее 21-летний знакомый. Парня госпитализировали в одну из львовских больниц с диагнозом «отравление угарным газом».

По факту отравления минчан открыли уголовное производство. Эксперты установят причину смерти девушки.