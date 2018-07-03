Швеция обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футбол

Сборная Швеции стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

3 июля в Санкт-Петербурге в матче 1/8 финала швецы обыграли команду Швейцарии — 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Эмиль Форсберг. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте за фол последней надежды был удален швейцарский защитник Михаэль Ланг.

Сборная Швеции впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал. Ее следующий соперник определится сегодня в матче Колумбия — Англия (21:00, Москва).