Швеция обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футбол

/ Спорт
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Сборная Швеции стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

3 июля в Санкт-Петербурге в матче 1/8 финала швецы обыграли команду Швейцарии — 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Эмиль Форсберг. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте за фол последней надежды был удален швейцарский защитник Михаэль Ланг.

Сборная Швеции впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал. Ее следующий соперник определится сегодня в матче Колумбия — Англия (21:00, Москва).

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Швеция Персона: Михаэль Ланг Эмиль Форсберг

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