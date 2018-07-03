Отпущены все участники акции Статкевича, кроме Винярского — его будут судить за Куропаты

По предварительной информации, из Первомайского РУВД Минска отпущены все задержанные в районе бульвара Толбухина, где сегодня планировалось проведение альтернативной государственным празднованиям «Акции освобождения и солидарности».

Акцию инициировал оппозиционный политик Николай Статкевич, она должна была начаться в 13:00. Статкевич в «Фейсбуке» призывал людей собраться в сквере на бульваре, чтобы «высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника».

Акция была пресечена сотрудниками милиции в штатском. Статкевича задержали примерно в 11:30 на выходе из дома. При таких же обстоятельствах был задержан еще один оппозиционный политик — Вячеслав Сивчик. Жене Статкевича Марине Адамович в милиции сообщили, что до суда ее мужа отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

В Первомайское РУВД доставили 28 человек. Первыми, после дачи объяснений, выпустили шесть правозащитников и независимого журналиста Илью Добротвора. В отношении остальных задержанных брались объяснения или составлялись административные протоколы.