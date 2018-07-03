Александра Саснович и Вера Лапко вышли во второй круг «Уимблдона»

Белорусские теннисистки Александра Саснович (50-й номер мирового рейтинга) и Вера Лапко (82) вышли во второй круг Уимблдонского турнира.

3 июля в матче первого круга Саснович обыграла восьмую ракетку мира Петру Квитову (7) из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0. Во втором круге Саснович сыграет с Тейлор Таунсенд (73) из США.

Александра Саснович четвертый раз играет на «Уимблдоне» и пока дальше второго круга не проходила.

Вера Лапко в матче первого круга обыграла американку Кристину МакХейл (90) — 5:7, 7:5, 7:5. Матч началася 2 июля, но был прерван из-за наступления темноты и доигран во вторник. Соперником Лапко во втором круге будет 13-я сеяная немка Юлия Гёргес (13).

Вера Лапко впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема.

Ранее во второй круг вышла Виктория Азаренко (87), а Арина Соболенко проиграла в стартовом матче.