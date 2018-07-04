Англия по пенальти обыграла Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018

/ Спорт
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Последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России, стала сборная Англии.

3 июля в Москве англичане в матче 1/8 финала обыграли команду Колумбии.

Основное время завершилось вничью — 1:1. На 57-й минуте в штрафной сбили Харри Кейна и сам пострадавший реализовал пенальти. Это шестой гол Кейна на чемпионате.

Колумбийцы отыгрались на третьей добавленной ко времени матча минуте — мяч головой в ворота после подачи углового отправил защитник Ерре Мина. На этом чемпионате он забил три гола.

Дополнительные полчаса победителя также не выявили, а в серии пенальти колумбийцы не реализовали два подхода к точке, проиграв серию со счетом 3:4.

В четвертьфинале Англия 7 июля в Самаре сыграет со Швецией.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Англия Персона: Харри Кейн Ерре Мина

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